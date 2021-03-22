مقتل ضابطين وإصابة جنود من الجيش الفنزويلى على الحدود مع كولومبيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الفنزويلية، يوم الاثنين، إن عسكريين لقيا حتفهما وأصيب آخرون، فى مطلع الأسبوع خلال اشتباكات مع "جماعات مسلحة كولومبية غير نظامية" بالقرب من الحدود فى ولاية أبور جنوب غربى البلاد.





وأكدت الوزارة فى بيان، بحسب "سبوتنيك"، أن جنودا فنزويليين أسروا 32 شخصا ودمروا ستة مخيمات وصادروا أسلحة وذخائر وسيارات ومخدرات، مضيفة أن الجيش سيواصل تنفيذ العمليات فى المنطقة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت الوزارة أن العسكريين اللذين قتلا هما الرائد بالجيش إدوارد كوروبو والملازم يوناثان دوارتى، مضيفة أن العديد من الجنود الآخرين أصيبوا.

تشترك الدولتان فى أمريكا الجنوبية فى حدود طولها 2.000 كيلومتر (1240 ميلا) كانت لسنوات مرتعا لتهريب السلع والمخدرات.

يتهم الرئيس الكولومبى إيفان دوكى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بإيواء المتمردين الكولومبيين اليساريين، بما فى ذلك جيش التحرير الوطنى، والأعضاء المنشقين عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) الذين لا يعترفون باتفاق السلام لعام 2016.

وينفى مادورو توفير ملاذ آمن للمقاتلين وكثيرا ما يتهم جماعات تهريب المخدرات الكولومبية بالسعى لزعزعة استقرار حكومته.

وقالت الوزارة إن الجنود قاموا "بتحييد" زعيم إحدى هذه الجماعات المعروفة باسم الناندو، دون تقديم مزيدا من التفاصيل حول الجماعات التى كان الجيش يقاتلها.