الأمم المتحدة ترحب بمبادرة السعودية للسلام فى اليمن

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتى تتسق مع جهود الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





كان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال فى وقت سابق اليوم، إن المملكة طرحت مبادرة للحل فى اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وتتوالى ردود الأفعال العربية المرحبة بالمبادرة التى أطلقتها السعودية، اليوم الاثنين، لحل الأزمة فى اليمن.

كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل فى اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية اليمنية، فى بيان، على أن ذلك هو "ذات الموقف الذى عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفى كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمنى".