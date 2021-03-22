أبو الغيط يؤيد المبادرة السعودية للحل فى اليمن:خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، عن تأييده للمبادرة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية اليوم للحل فى اليمن، وذلك على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان.





وأكد أبو الغيط، أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة فى اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى جراء استمرار الحرب. وأضاف أن النقاط الأساسية فى المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسى شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما فى ذلك الطرف الحوثى. ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن فتح مطار صنعاء طالما كان مطلباً حوثياً، وأن تناول المبادرة لهذا المطلب يؤكد توازنها، مشيرا إلى أن الكرة الآن فى ملعب جماعة الحوثى، وأنهم أمام اختبار حقيقى لمدى إلتزامهم بمصالح الشعب اليمنى، مطالبا الجماعة بتنحية أية مصالح خاصة أو اجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التى تنطوى عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمنى والشروع فى حوار سياسى شامل ينهى الأزمة.

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