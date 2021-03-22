محتجون يقطعون عددا من الطرق فى العاصمة بيروت

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل "روسيا اليوم، فى لبنان بأن محتجين قطعوا عددا من الطرق فى العاصمة بيروت، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، رفضه للتشكيلة الحكومية التى قدمها له الرئيس ميشال عون.





وكان الحريرى أعلن يوم الخميس الماضى، عقب اجتماعه بالرئيس عون، أن "الأولوية هى لتشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادى واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولى". وقال فى مؤتمر صحفى أنه يوجد تغيير الآن، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولى.

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