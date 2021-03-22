جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية ــفى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقيةــ بأن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كدس للاعتدة مدفون فى الجرايشى فى منطقة المعامل، وبدأت قوة من الفوج الأول، لواء 39، وفصيل استطلاع اللواء 39، التفتيش والتدقيق، وعثرت على الكدس الذى يحتوى على 520 قنبرة هاون مختلفة الأحجام، وتم طلب جهد هندسى لمعالجة الكدس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على مخزن أسلحة فى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.