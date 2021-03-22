تعديل موعد حظر التجوال الجزئى فى الكويت

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ذلك جاء فى مؤتمر صحفى للمزرم، عبر تقنية الاتصال المرئى عقب اجتماع مجلس الوزراء، أشار فيه إلى اتخاذ المجلس عدة قرارات أولها فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة للمسافرین القادمین للبلاد ممن تلقوا لقاح كورونا المعتمد فى الكویت، حيث یعفى من تطبیق الحجر المؤسسى للقادمین إلى البلاد من حصل على جرعتین من اللقاح ومضى على الجرعة الثانیة أكثر من أسبوعین، ومن حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى علیھا أكثر من خمسة أسابیع، ومن تعافى من الإصابة بفیروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى علیھا أكثر من أسبوعین.
وأشار إلى أنه یطبق علیھم الحجر المنزلى لمدة سبعة أیام فى حالة إجراء فحص (بى سى آر) فى الیوم السابع من الوصول یثبت الخلو من الإصابة بالفیروس.
كما قرر المجلس الموافقة على استثناء الطلبة الكویتیین وأبناء الكویتیات والمقیمین بصورة غیر قانونیة من الحجر المؤسسى المقرر على القادمین إلى البلاد شریطة تقدیمھم شھادة تثبت التقیید بالجامعات أو المعاھد أو المدارس وانتظامھم بالدراسة فیھا.
وأوضح المزرم أنه تم السماح لخدمة التوصیل للمطاعم والمقاھى من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء، وأن الفترة من الساعة 6 مساء وحتى 8 مساء تعتبر فترة مخصصة لممارسة ریاضة المشى داخل المناطق السكنیة فقط دون استخدام السیارات أو غیرھا مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحیة الاحترازیة وخاصة مراعاة التباعد الجسدى وارتداء الكمامة.
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