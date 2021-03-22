الخارجية الألمانية ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الصراع اليمنى

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الاثنين، بالمبادرة السعودية؛ لإنهاء الصراعى اليمنى، التى أعلنها وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، فى وقت سابق اليوم، حسبما أفادت قناة "العربية".





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