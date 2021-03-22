جونسون يؤكد تمسك بريطانيا بالناتو وإبقاء إنفاقها العسكري فوق مستوى أهداف الحلف 

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للأمين العالم لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، ببقاء الإنفاق الدفاعي لبريطانيا فوق مؤشر أهداف الحلف بعد إعلان ميزانيته الدفاعية الجديدة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، أن جونسون أجرى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع ستولتنبيرغ حيث أطلعه على نتائج المراجعة الكاملة لقضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي أجرتها مؤخرا حكومة المملكة المتحدة.
وأشار جونسون في هذا السياق إلى ارتفاع الميزانية الدفاعية البريطانية بواقع 24 مليار جنيه إسترليني، مؤكدا التزام حكومته بالتحديث واسع النطاق للقوات المسلحة.
كما شدد جونسون على "تماسك بريطانيا الصارم بالناتو باعتباره ضامنا للأمن الأوروبي الأطلسي"، لافتا إلى أن "زيادة الاستثمارات في مجال الدفاع أوصل الإنفاق العام في بريطانيا إلى مستوى يصل 2.2% من إجمال الإنتاج المحلي، ما يفوق بشكل ملموس هدف الناتو".
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