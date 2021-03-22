واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين في ميانمار 

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على اثنين من المسؤولين العسكريين في ميانمار وعلى وحدتين عسكريتين.
وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "ردا على العنف المتصاعد في بورما (ميانمار)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين عسكريين ووحدتين عسكريتين".
ودعا "النظام العسكري إلى إطلاق سراح المعتقلين ظلما، ووقف أعمال القتل الوحشية وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".
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