واشنطن ترحب بمبادرة السعودية بشأن اليمن

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ترحب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بخطة جديدة لوقف إطلاق النار.

وذكرت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إفادة صحفية، أن على جميع أطراف الصراع في اليمن "الالتزام الجاد" بوقف إطلاق النار فورا والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الاثنين، مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع.