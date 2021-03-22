"هجمة مرتدة".. أحد الأبطال يكشف كواليس المسلسل

يشهد سباق الدراما الرمضانية هذا العام عودة للأعمال المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، في عمل لا يعود إلى الماضي كما في مسلسلات "دموع في عيون وقحة"، "رأفت الهجان"، الثعلب" وغيرها، بل من خلال أحداث معاصرة واكبت ثورة 25 يناير يرصدها مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز وكوكبة من الفنانين على رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

المسلسل وبحسب الفنان صلاح عبد الله، "مأخوذ بشكل كامل من ملفات المخابرات المصرية"، ويرصد جانبًا من المؤامرات التي تصدت لها مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير.

محاولة تجنيد

وأعرب عبد الله في حديثه مع موقع "دوت الخليج" عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الوطني، خاصة أنه يعود من خلاله للتعاون مع الفنان أحمد عز.

وأوضح أنه يجسد من خلال المسلسل دور ضابط جيش متقاعد قرر العمل في مشروع مكتبة للأدوات المدرسية لتحسين وضعه الاقتصادي، وهو في الوقت ذاته والد شاب مصري يعمل في الخارج تعرض لمحاولة تجنيد من قبل استخبارات دولة أجنبية، والذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، وتتكون أسرته من زوجته الفنانة ماجدة زكي، وابنته الفنانة مايان السيد.

وكشف عبد الله أن مسلسل "هجمة مرتدة" يشكل عودة قوية لتعاونه مع عز بعد فترة غياب بعد سلسلة من الأعمال المشتركة التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستويي الجماهير والنقاد، مثل أفلام "المصلحة"، "الرهينة"، و"الشبح" الذي جسد فيه عبد الله دور العقل المدبر للشر، ويحاول استغلال شاب عاطل فاقد الذاكرة يدعى سعد، جسده أحمد عز وحقق نجاحًا كبيرًا حينها.

كورونا وأسباب أخرى

وعن سبب تأخير عرض المسلسل والذي كان مقررًا العام الماضي، يقول عبد الله: "بالفعل بدأنا تصوير المسلسل منذ العام الماضي، وكنا نأمل عرضه في العام الماضي، لكن نظرًا لضخامة العمل، ومراجعته باستمرار من قبل المخابرات المصرية، بالإضافة إلى أن كثيرًا من مشاهده تحتاج إلى تصوير خارجي في بلدان أخرى مختلفة، ومع صعوبة التنقل بسبب جائحة كورونا، تأخرنا في الانتهاء من المسلسل في العام الماضي، لكننا بالفعل اقتربنا من نهايته، وبإذن الله تشاهدونه في رمضان هذا العام".

وأكد عبد الله في ختام تصريحاته لـ"موقع دوت الخليج" عن ثقته في قدرة المسلسل على جذب اهتمام المشاهدين، ليس فقط لقوة مضمونه المستمد من ملفات المخابرات المصرية، ولكن أيضًا للمشاركة القوية من نجوم محبوبين، مثل هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، محمد جمعة، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد علاء الديب.