أمريكا ترحب بالمبادرة السعودية بشأن اليمن

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال فى وقت سابق اليوم، إن المملكة طرحت مبادرة للحل فى اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.
وتتوالى ردود الأفعال العربية المرحبة بالمبادرة التى أطلقتها السعودية، اليوم الاثنين، لحل الأزمة فى اليمن.
كما رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل فى اليمن، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.
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