أمريكا : إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاوزت الخطوط الحمراء

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن الأمريكى، جيك سوليفان، مساء اليوم الاثنين، إن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاوزت الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أمنها.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، كشف سوليفان أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يأخذ تهديدات إيران ضد مصالح بلاده على محمل الجد. وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الأحد، إن الأمن القومى فى أمريكا اعترض اتصالات إيرانية تحمل تهديدات للولايات المتحدة. وبحسب "العربية"، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إيران هددت قاعدة عسكرية فى واشنطن، وقتل ونائب رئيس الأركان الأمريكى جوزيف مارتن. وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن الحرس الثورى الإيرانى بحث شن هجوم على قاعدة فورت ماكنير بواشنطن.

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