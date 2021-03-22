جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لويز دونوفان، فى كوكس بازار حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ فى أكواخ متداعية: "خدمات الإطفاء وفرق الإنقاذ والمكافحة ومتطوعون موجودون فى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده".
وأضافت: "شركاء لنا فى الإغاثة الإنسانية حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم الجهود المبذولة وكذلك مركبات إجلاء ومعدات، الجهود جارية لإقامة عوازل حريق لمنع امتداد النيران إلى مخيمات أخرى".
وتابعت دونوفان: "حتى الآن النار امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. حريق يدمر آلاف المساكن فى مخيمات لاجئى الروهينجا ببنجلاديش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.