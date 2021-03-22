فيديو .. حريق يدمر آلاف المساكن فى مخيمات لاجئى الروهينجا ببنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لويز دونوفان، فى كوكس بازار حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ فى أكواخ متداعية: "خدمات الإطفاء وفرق الإنقاذ والمكافحة ومتطوعون موجودون فى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده".

وأضافت: "شركاء لنا فى الإغاثة الإنسانية حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم الجهود المبذولة وكذلك مركبات إجلاء ومعدات، الجهود جارية لإقامة عوازل حريق لمنع امتداد النيران إلى مخيمات أخرى".

وتابعت دونوفان: "حتى الآن النار امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى".