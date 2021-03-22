فاوتشى : نتائج دراسة أسترازينيكا عن لقاحها مشجعة 

جدة - نرمين السيد - وصف الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، نتائج دراسة نشرتها شركة أسترازينيكا عن لقاحها المضاد لكورونا، اليوم الاثنين، بأنها "مشجعة"، لكنه أكد أن اللقاح لا يزال بحاجة إلى إذن إدارة الغذاء والدواء لاستعماله فى البلاد.





وقالت أسترازنيكا فى بيان إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد فعّال بنسبة تصل إلى 79 فى المئة ضد الإصابة المصحوبة بالأعراض، وبنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الشديدة وتلك التى تحتاج إلى علاج فى المستشفى.

وقال فاوتشى، خلال إيجاز فريق البيت الأبيض المكلف بالاستجابة للجائحة، إن نتائج الدراسة بمثابة "مساهمة مهمة فى الصحة العالمية بشكل عام"، وأضاف أن "إدارة الغذاء والدواء ستدقق بشكل كبير فى كل جانب من جوانب هذه البيانات"، حسبمنا نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وقال فاوتشى إنه وفقا للدراسة التى نشرتها أسترازينيكا، "لم يكن هناك أى مؤشر على الإطلاق" على حدوث تخثر فى أى من المشاركين.

وكشف المجلس الاستشارى الطبى الأعلى فى الاتحاد الأوروبى، فى وقت لاحق، أن اللقاح ليست له صلة بتقارير التجلط.