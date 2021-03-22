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انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط الدفع والإستعلام عن مخالفات مرور أبو ظبي 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يهتم العديد من المواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عن روابط دفع الرسوم والاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبات، بالأخص في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك نتناول في هذا التقرير خطوات وروابط الدفع والإستعلام عن مخالفات مرور أبو ظبي 2021.
ويأتي ذلك ضمن مخططات دول الإمارات العربية المتحدة للتطوير المنظومة الإلكترونية في البلاد، والتي من شأنها التيسير والتسهيل علي المواطنين والمقيمين على الأراضي الإماراتية، كما تحد هذه الأنظمة الإلكترونية الجديدة من الإذدحام والإصطفاف داخل الكثير من المؤسسات والدواوين الحكومية في دولة الإمارات، والآن نستعرض لكم في السطور القادمة روابط الدفع والاستعلام عن المخالفات المرورية في إمارة أبوظبي 2021.
روابط الدفع والإستعلام عن مخالفات مرور أبو ظبي:
يمكنكم الآن بطريقة سهلة وبسيطة إجراء الإستعلامات عن كافة المخالفات المرورية المسجلة على السيارة أو رخيص القيادة من خلال إتباع التالي:
- الدخول على موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي>> إضغط هنا.
- إختيار نوع الإجراء المناسب لك (الاستعلام من خلال الرمز البريدي- عن طريق رقم الهوية- عن طريق بيانات اللوحة- عن طريق بيانات رخصة القيادة).
- إدراج كافة البيانات اللازمة بعناية.
- إضغط>> إستعلام.
- كما يمكنك دفع مخالفات المرور المسجلة من خلال موقع “مركبتين EVG”>> إضغط هنا.
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