الجيش اليمنى يصد هجوما للحوثين فى مأرب ويكبدهم خسائر كبيرة

جدة - نرمين السيد - تكبّدت ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمنى وطيران تحالف دعم الشرعية فى جبهات القتال غرب محافظة مأرب.





وأفاد المركز الإعلامى للجيش اليمنى، أن قوات الجيش كسرت هجمات شنتها ميليشيا الحوثى فى جبهتى هيلان والمشجح، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع أكثر من 30 عنصراً من الميليشيا الحوثية وجرح العشرات، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".

وأضاف أن الميليشيا تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعى لقوات الجيش، استهدف تجمعات حوثية متفرقة غرب مأرب، فيما دمّر طيران التحالف 5 أطقم وعربتين مدرعتين وناقلة جند مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها.

يذكر أن ميليشيا الحوثى الإرهابية لجأت، مجدداً، إلى قصف مخيمات النازحين فى مدينة مأرب، من مواقع تمركزها غرب المحافظة، بعد هزيمتها عسكرياً فى جبهات القتال المختلفة، وفقاً للمركز.

ونشر المركز مقطع فيديو لغارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثى غرب مأرب.