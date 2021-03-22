جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار النمساوى سباستيان كورتس أن بلاده سوف تحصل على ما يزيد قليلاً عن ثمانية ملايين جرعة من لقاحات كورونا بحلول الصيف المقبل، مشيرا الى أنه "سيتعين علينا التعايش مع الفيروس فى الأشهر القليلة المقبلة".





وقال كورتس فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة وحكام الولايات وخبراء الفيروسات اليوم الاثنين أن الحكومة ستواصل العمل بقيود كورونا بسبب الاصابات المرتفعة لمنع زيادة العبء على المستشفيات خاصة وحدات العناية المركزة. وأشار كورتس إلى أنه فى حال تراجع الاصابات اليومية، قد نفكر فى تخفيف القيود عقب عطلة عيد الفصح بعد إعادة تقييم الوضع فى البلاد. وذكر كورتس أنه إذا وصل معدل الاصابة الى 400 حالة فى المتوسط لكل مائة ألف نسمة سوف يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة والذى يبلغ حاليا 270 حالة. واضاف كورتس أنه فى المستقبل لن يتم استخدام أعداد الإصابات فقط لتقييم الوضع الوبائى فى البلاد ولكن سيتم استخدام معدل الإشغال فى وحدات العناية المركزة ومعدل التطعيم لمن هم فوق الخمسين عامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تمدد قيود كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.