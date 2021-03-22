بلينكن يؤكد للدبيبة ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنطونى بلينكن ورئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة، أكدا فى اتصال هاتفى اليوم الإثنين، ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبى من خلال عملية سياسية شاملة.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أضافت الوزارة فى بيان لها، أن المسؤولين أكدا أيضاً الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى 23 أكتوبر 2020 بما فى ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. وقد رحّب بلينكن خلال الاتصال بتشكيل حكومة الوحدة الجديدة فى ليبيا.

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