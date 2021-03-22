رزنامة الامتحانات الرسمية النهائية 2021 الجزائر وبيان وزارة التربية الوطنية

رزنامة الامتحانات الرسمية النهائية 2021 الجزائر ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات بدولة الجزائر رصد وتقديم أخر أخبار وزارة التربية الوطنية اليوم، وبالتحديد مواعيد الامتحانات للأطوار التعليمية المختلفة للعام الحالي حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الامتحانات الرسمية النهائية 2021 بالجزائر، والتي سيتم إجراؤها خلال شهر جوان القادم لكافة الأطوار التعليمية في الجزائر.

رزنامة الامتحانات الرسمية النهائية 2021

رزنامة الامتحانات الرسمية النهائية 2021 ، خلال متابعة أخر أخبار وزارة التربية الوطنية الجزائرية اتضح أنه جاء ضمن الإعلان الصادر من وزارة التربية الوطنية اليوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021، فيما يخص رزامة الامتحانات الرسمية 2021 الجزائر لجميع الأطوار التعليمية المختلفة أن الوزارة قد حرصت على تلبية رغبة الطلاب وأولياء الأمور بكشف الستار عن مواعيد اختبارات شهادة البكالوريا 2021، و مواعيد امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021، و وامتحانات التعليم الابتدائي 2021.

وفيما يلي رزنامة الامتحانات الرسمية النهائية 2021 الجزائر والتي جاءت كالتالي: سيبدأ امتحان شهادة البكالوريا 2021 يوم 20 جوان 2021 و يدوم إلى غاية 24 جوان 2021، أي سيكون في 5 أيام مثل السنة الماضية.

رزنامة الامتحانات الرسمية 2021 الجزائر

أما فيما يخص مواعيد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2021 سيبدأ خلال أيام 15، 16، و17 جوان 2021، أما مواعيد امتحان شهادة التعليم الابتدائي فسيكون يوم الأربعاء الموافق 02 جوان 2021، وكانت وزارة التربية الوطنية قد أطلقت رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج الفصلية للتلاميذ المتمدرسين، عبر الفضاء المخصص للأولياء 2021، وإعلامهم بالمعدلات الفصلية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بتشكيل *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة، فيما أوضحت الوزارة طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نتائج الفصل الأول 2021، والتي كان من خلال الدخول على رابط موقع تسجيل فضاء أولياء التلاميذ عبر الرابط: tharwa.education.gov.dz، والإطلاع على كشف النقاط وعلامات الفصل الأول 2021.