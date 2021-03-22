رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت موقع moci.shop

يبحث العديدين عن رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت للمواطنين والمقيمين المفعل من قبل وزارة التجارة والصناعة بالكويت، فقد أشارت الحكومة الكويتية على تطبيق لحجز التجوال جزئيًا للحد من التجمعات والقضاء على الازدحام، للحد من العدوى المنتشرة وتم توجيه الدعوة من رئاسة الوزراء على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية كما أمرت بتفعيل الموقع الرسمي للحجز المسبق للتسوق في جميع المنافذ التسويقية الموجودة في جميع الجمعيات التعاونية في كل المدن الكويتية، طوال مدة الحظر الجزئي بالدولة وهذا ما سوف نستعرضه بالخطوات الآتية:

رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية بالكويت

يوجد مجموعة من الخطوات البسيطة لحجز موعد للذهاب للجمعيات التعاونية بالخطوات الآتية:

الولوج لوقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية

النقر على أيقونة تسجيل الدخول

قم باختيار حجز موعد سابق للتسوق

ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة منك لبدء التسجيل من ثم إتمام تأكيد موعد الذهاب للجمعيات.

الحصول على باركود حجز موعد الجمعيات التعاونية للتسوق

تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة والصناعة

قم باختيار استمارة حجز التسوق الغذائي الخاصة بحجز موعد

ابدأ بتسجيل بيانات البطاقة المدنية رقمك المدني والرقم المسلسل ورقم الهاتف

قم بإدخالك لسبب الحجز

تحديد السوق المناسب لك والأقرب إليك

اختر الموعد الذي تريد الذهاب إلى التسوق فيه

تأكد من صحة رقم الهاتف المحمول

انقر على تأكيد طلبك والنقر على إرسال

من ثم انتظر حتى تسمح لك الجهات الأمنية وإرسال باركود الحجز الخاص بك.

لابد من طباعة الباركود للتسوق الغذائي والاحتفاظ به، لإظهاره وقت الذهاب للتسوق.

وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين في حجز المواعيد ومنعًا لحدوث الازدحام للتقليل قدر المستطاع من انتشار العدوى وحرصًا على سلامة الجميع، كما لابد من أخذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل الذهاب للتسوق.