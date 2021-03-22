رابط حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت عبر موقع MOCI الرسمي

يبحث المواطنين الكويتيين عن رابط حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت الذي خصصته الوزارة من اجل حجز موعد للتسوق عبر منافذ الجمعية التعاونية الكويتية للتسوق الغذائي أثناء فترة الحظر، حيث أنه تم تطبيق حظر لمدة 12 ساعة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً وخلال الإثني عشر ساعة المتبقية لا يتمكن كل المواطنين من التسوق خاصة مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وذلك حرصاً على صحتهم.

رابط حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت

ويعتبر هذا الرابط بمثابة منقذ للمواطنين لأنه يمكن المواطن من اتخاذ موعد يمكنه النزول من المنزل والتسوق وإنهاء المهام العاجلة بأريحية تامة أثناء الحظر، وسنتناول فيما يلي رابط حجز موعد للجمعية التعاونية وكيفية الحجز من خلاله بالتفصيل كي يتمكن المواطن من شراء جميع احتياجاته الغذائية بكل سهولة دون الانتظار أو التزاحم مع الآخرين، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية بضرورة حدوث تباعد اجتماعي.

كيفية حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت