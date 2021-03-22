نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت عبر موقع MOCI الرسمي في المقال التالي
يبحث المواطنين الكويتيين عن رابط حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت الذي خصصته الوزارة من اجل حجز موعد للتسوق عبر منافذ الجمعية التعاونية الكويتية للتسوق الغذائي أثناء فترة الحظر، حيث أنه تم تطبيق حظر لمدة 12 ساعة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً وخلال الإثني عشر ساعة المتبقية لا يتمكن كل المواطنين من التسوق خاصة مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وذلك حرصاً على صحتهم.
رابط حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت
ويعتبر هذا الرابط بمثابة منقذ للمواطنين لأنه يمكن المواطن من اتخاذ موعد يمكنه النزول من المنزل والتسوق وإنهاء المهام العاجلة بأريحية تامة أثناء الحظر، وسنتناول فيما يلي رابط حجز موعد للجمعية التعاونية وكيفية الحجز من خلاله بالتفصيل كي يتمكن المواطن من شراء جميع احتياجاته الغذائية بكل سهولة دون الانتظار أو التزاحم مع الآخرين، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية بضرورة حدوث تباعد اجتماعي.
كيفية حجز موعد وزارة التجارة والصناعة الكويت
- ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الكويتية من خلال الرابط الخاص بهم وهو وزارة التجارة والصناعة الموقع الرسمي MOCI
- بمجرد الدخول على الرابط السابق ستظهر الصفحة الرئيسية للموقع وبها العديد من الخدمات الإلكترونية عليك الضغط على ” استمارة حجز موعد مع الجمعية التعاونية “.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة داخل الاستمارة في الخانات المخصصة.
- توجد بالاستمارة خانة مخصصة لسبب حجز الموعد وبها اختيارات عديدة عليك تحديد أحد الأسباب وإن كان سبب غير موجود بقائمة الخيارات قم باختيار ” سبب آخر ” وبعدها قم بكتابته في الخانة “.
- حدد موعد مناسب مع وقتك.
- بعد اكتمال بيانات الاستمارة أكد الحجز وبعدها بدقائق معدودة سيتم إخطارك بالموافقة أو الرفض من خلال إرسال رسالة من قبل الوزارة على رقم جوالك الذي قمت بتسجيله مسبقاً لذا يجب التأكد من كتابته بشكل صحيح.
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