الآن نتيجة الصف الاول والثاني ثانوي الترم الأول إليكم رابط الوزارة

نتيجة الصف الاول والثاني ثانوي …يراقب الآن طلاب الصف الأول والثاني ثانوي إعلان النتيجة، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور نتيجة الصف الاول والثانى الثانوى لهذا العام اليوم الاثنين الموافق 22 مارس، لذلك زاد عملية البحث عن رابط وزارة التربية والتعليم الفني لمعرفة النتيجة وهذا سوف أوفره لكم اليوم عبر السطور القادمة تابعوا معي.

نتايج الصف الاول والثاني ثانوي الترم الأول

موضحا أيضا أن النتيجة تحتوي على كافة المعلومات التي تدور حول الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان إلكترونيا والطلاب الذين واجهتهم مشكلة في الامتحان وأيضا الطلاب الذين تغيبوا ولم يحضروا الامتحان، بالإضافة إلي ذلك النتيجة توضح للطالب مستواه مقارنة بزملائه في كل مادة.

كما أنه وضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الترم الاول للصفين الأول والثاني ثانوي مكملة للترم الثاني التي تعقد في المنزل، وأكدت ان النتيجة ليس به نجاح او رسوب لان الصف الاول والثاني سنوات نقل وليس شهادة والهدف من إعلان النتيجة هو تعريف الطالب مستواه في كل مادة فقط.

على كل طالب يرغب في الاستعلام عن النتيجة يقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

. بعد ذلك يظهر لك صفحة الوزارة قم بالضغط على تسجيل دخول مستخدم جديد.

سوف يتطلب منك تسجيل دخول بالموقع الخاص بالوزارة.

بعد الانتهاء قم باختيار الصف المقيد بها الطالب.

إدخال رقم كود الطالب الخاص به قم بإدخاله في الحقل المخصص.

وقم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب الذي يتكون من 14 رقم.

ثم اضغط على زر إظهار النتيجة.

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي اليوم الساعة الثامنة مساءا

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي الساعه 12 ظهرا اليوم.

أنباء عن الفصل الدراسي الثاني

بعد معرفة موعد نتيجة الصف الأول والثاني ثانوي وكيفية الاستعلام عنها، سوف نتعرف الآن علي بعض المعلومات والأنباء التي تدور حول الفصل الدراسي الثاني.

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني بأن طلاب المرحلة الثانوية للصفين الاول والثاني نجحوا في فهم واستيعاب النظام الجديد للتقييم، وتغير مفهوم التعليم لديهم من حيث الطرق التقليدية للحفظ والمذاكرة بعد أن توفر للطالب الكثير من مصادر تعلم الطالب.

كما أنه إشارات وزارة التربية والتعليم بأنها تقوم بالإعلان عن مناهج الصف الاول والثاني الثانوي في الأيام المقبلة، ويقوم الطلاب بأداء الامتحانات في المنزل كل شهر فيما يعادل ثلاث اختبارات في المنزل للترم الثاني، والامتحان في منهج محدد وسوف يلغى بعد أداء الامتحان من المقرر.