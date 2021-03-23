رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد في المملكة 2021

نقل الكفالة ، يبحث الكثير من العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن رسوم طلب نقل كفالة في النظام الجديد 2021، وذلك لكي يتمكنوا من نقل كفالتهم عن طريق خدمة نقل كفاله التي وفرتها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، ولكي يتمكن العامل الوافد من نقل كفالته يجب عليه إتباع بعض الإجراءات اللازمة وأيضا دفع رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد الذي تم اعتماده في المملكة العربية السعودية 2021، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على قيمة رسوم نقل الكفالة وكيفية تسديدها في النظام الجديد 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

نقل الكفالة في النظام الجديد 2021

قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام الكفالة الجديد للعمل الوافدين إلى أراضي المملكة، وذلك للاستغناء عن نظام الكفيل، كما قامت وزارة العمل أيضا بتغيير أسم اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة نقل الخدمات، ويوجد لهذا النظام الجديد الكثير من المزايا التي يحصل عليها العامل الوافد مثل حرية التنقل، وأيضا تحسين علاقة العامل الوافد بصاحب العمل، وعدم احتجاز الوثائق، وهذه هي الأهداف التي يسعى لتحقيقها نظام نقل الكفاله الجديد 2021 في السعودية :

الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وأيضا الحفاظ على حقوق العمال الوافدين .

حرية تنقل العامل الوافد بين جهات العمل المختلفة .

عد قيام صاحب العمل باستغلال العامل الوافد .

تحسين المعيشة للعمال الوافدين إلى الأراضي الحجازية .

إلغاء أي دور تقليدي للكفيل .

إلغاء جميع القيود التي كان يفرضها صاحب العمل على العامل الوافد مثل، حرية تنقل العامل الوافد، والاحتفاظ بالجواز، يتمكن العامل الوافد من نقل خدماته من جهه إلى أخري أو من شخص إلى أخر .

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021

هذه هي رسوم نقل كفالة عامل للمقيمين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية اللذين يريدون نقل كفالتهم من شخص إلى أخر في النظام الجديد 2021 :

تبلغ قيمة رسوم نقل الكفالة في المرة الأولي ( 2.000 ريال سعودي ) .

تبلغ قيمة رسوم نقل الكفالة في المرة الثانية ( 4.000 ريال سعودي ) .

تبلغ قيمة رسوم نقل الكفالة في المرة الثالثة ( 6.000 ريال سعودي ) .

تبلغ قيمة رسوم نقل الكفالة في المرة الرابعة ( 6.000 ريال سعودي ) .

خطوات تسديد رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021

يمكن تسديد رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021 بشكل إلكتروني عن طريق الحساب البنكي، أو الصراف الآلي عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي بالنسبة لك .

أختر خدمة ( سداد المدفوعات الحكومية ) .

أنقر على خدمة ( سداد ) .

أختر ( خدمات المقيمين ) .

بعد ذلك يجب عليك تسديد رسوم نقل الكفالة المقررة عليك .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد في المملكة 2021 وكيفية تسديدها .