إسرائيل تعتقل 3 أشخاص تسللوا عبر الحدود مع لبنان

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، اعتقال 3 أشخاص تسللوا من لبنان إلى إسرائيل عبر حدود البلدين.

وقال الجيش، في بيان، إنه "رصد 3 مشتبه فيهم تسللوا من داخل لبنان إلى إسرائيل بالقرب من بلدة يفتاح الحدودية (شمال) حيث قامت القوات باعتقالهم".

بدورها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنّ "المعتقلين لم يكن بحوزتهم أية أسلحة، وقد تم نقلهم للاستجواب فورا".

ولم يحدد الجيش أو وسائل الإعلام المحلية جنسية المتسللين.

وبين الفينة والأخرى، تعتقل إسرائيل متسللين إلى أراضيها، سواء على حدودها شمالا مع لبنان، أو جنوبًا مع قطاع غزة.

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