إنفوجراف.. أبرز بنود مبادرة السعودية للسلام فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، أن السعودية طرحت مبادرة للحل فى اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.





وينشر "دوت الخليج" إنفوجراف، لأبرز بنود المبادرة السعودية للسلام فى اليمن، حيث تضمنت: وقف إطلاق النار فى أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وتخفيف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات ميناء الحديدة تذهب إلى حساب بالبنك المركزى اليمنى. كما تضمنت البنود: إعادة فتح مطار صنعاء بضوابط، وإطلاق المحادثات السياسية لإنهاء الأزمة، ووقف إطلاق النار بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

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