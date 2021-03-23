انطلاق مسابقة ” مدرستي تُبرمج ” تحت اشراف الوزير السعودي

” مدرستي تُبرمج ” قام وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ بافتتاح وحضور فعاليات مسابقة مدرستي تُبرمج وهي مسابقة وطنية رقمية قامت وزارة التعليم السعودية بتنظيمها بالتعاون مع الشركة العالمية ” مايكروسوفت ” وذلك تحت رعاية شركة ” تيتكو ” لتطوير تقنيات التعليم، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بمشاركة جميع الإدارات التعليمية ومختلف المدارس، لهذا تعالوا معنا لنتعرف معاً على تفاصيل أخرى حول هذه المسابقة.

قامت وزارة التعليم السعودية بمعاونة شركة مايكروسوفت بإطلاق مسابقة مدرستي تُبرمج الوطنية الرقمية وذلك بهدف إيجاد بيئة إبداعية علمية تنافسية للطلبة في عالم البرمجة والتقنية، كما تسعى لتهيئة الطلبة للمنافسة محلياً ودولياً، وأن تنجح في أن تدخل للمنظومة المعرفية العالمية، وكل ذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وقد ساعد على تنظيم هذه المسابقة امتلاك المملكة العربية السعودية لبنية رقمية قوية ساهمت في تسريع التحول الرقمي، بالإضافة لتبني المملكة لمفهوم المعرفة الرقمية وتمكينه.

مراحل مسابقة مدرستي تُبرمج

وتنقسم المسابقة لمرحلتين، المرحلة الأولى خاصة بالفصل الدراسي الحالي ومن المفترض أن يتم فيها تفعيل ساعة برمجة باستخدام المركبات واللبنات والبرمجة، أو بواسطة الكتابة بصورة مباشرة في برنامج ماين كرافت بلغة البايثون.

أما المرحلة الثانية فهي خاصة بالفصل الدراسي القادم، ولابد أن يتم فيها بعمل مشاريع للتصميم الإبداعي، ويشارك في المرحلة الأولى الإدارات التعليمية، والمدارس، والمعلمون والمعلمات، أما المرحلة الثانية يشارك فيها المعلمون والطلاب في التعليم الحكومي والعالمي والأهلي والأجنبي.

قام معالي وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بافتتاح فعاليات مسابقة مدرستي تُبرمج الوطنية الرقمية للعام 2021م، وقام بمشاهدة بعض النماذج من مشاركات الطلاب والطالبات في المسابقة، وقام بالاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم.

وقد حضر حفل الافتتاح كلاً من وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ومعالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ورئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، ورئيس شركة تيتكو التنفيذي المهندس عبدالله التميني، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقد قامت أيضاً الدكتورة عهود الفارس المشرف العام على إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد أثناء فعاليات الحفل باستعراض وشرح أهداف هذه المسابقة، والمراحل التي سوف تمر بها، والموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة.

تتطلع وزارة التعليم من خلال مسابقة مدرستي تُبرمج لتحقيق مجموعة من الأهداف والتطلعات من أهمها:

المساعدة على نشر الثقافة البرمجية الحاسوبية واستخدامها في تطوير مهارات الطلاب.

تحفيز الطلاب على أن يكتسبوا معارف ومهارات تتمثل في الاكتشاف والابتكار والبحث.

توفير التعلم الممتع لدى الطلاب والذي يمكن من خلاله مضاعفة طاقة المنافسة والشغف لدى الطلبة والطالبات.

إعطاء مفهوم جديد للبرمجة بدلاً من المفهوم النمطي السلبي.

تطوير وتنمية مهارات الطلاب لمواكبة التطور وتحقيق النجاح في القرن 21.

المساعدة على اكتشاف ما لدى الطلبة المتميزين والمعلمين من مهارات رقمية في مجال الترجمة، واستثمار هذه المهارات.

العمل على بناء الطلاقة الرقمية والتي تمهد لصنع مستقبل رقمي فاعل.

بعد أن تعرفنا على جميع التفاصيل بشأن مسابقة مدرستي تُبرمج دعونا الآن نتعرف على برنامج توكلنا وعلاقته بهذه المسابقة.

حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” بالإعلان عن إطلاق تطبيق توكلنا بشكل تجريبي، والذي تم إطلاقه في بداية الأمر لاستعراض الحالة الصحية للمواطنين والمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد تم تطويره فيما بعد ليقدم العديد من الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية، وسوف يتم الإعلان عن كل ما يخص المسابقة من خلاله.

يجب تحميل التطبيق من جوجل بلاي.

بعد تحميل التطبيق وتثبيته، يجب فتح التطبيق واختيار تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد، ثم النقر على الإقرار بالشروط.

إذا كنت من مستخدمي منصة أبشر سوف يتم إرسال رمز التحقق على المنصة، إما إذا لم تكن من مستخدميها يجب تسجيل الدخول فيها.

بعد إدخال رمز التحقق، يجب تعيين كلمة مرور مناسبة وفقاً لشروط كلمة المرور.

بعد ذلك يجب تحديد مكان الإقامة، والإجابة عن الأسئلة التي سوف يحددها التطبيق، وتحديد التابعين إن وجدوا.

وبهذا يكون قد تم التسجيل في تطبيق توكلنا.

خطوات التسجيل في توكلنا