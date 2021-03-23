شروط القبول بالمعهد السعودي الياباني للسياراتsjahi.org لحملة الثانوية العامة

شروط القبول بالمعهد السعودي الياباني ، للسيارات بجدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عن فتح باب القبول فيه، اليوم الموافق 22 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 9 من شهر شعبان لعام 1442هـ، للدفعة سنة 2021م – 2023م، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة، راغبي الالتحاق بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، للعمل في مجال تقنية وصيانة السيارات، والجدير بالعلم أن باب التقديم سيتم إلكترونيًا، وفق تعليمات التقديم عن بعد، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني بالمعهد، وذلك وفق البروتوكولات الصحية الجديدة، التي يراعيها المعهد وفق الاجراءات الإحترازية الصحية التي تتبعها المملكة، وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية، لتفادي الموجة الثالثة من وباء كوفيد 19، حفاظًا على سلامة الطلاب المتقدمين.

والجدير بالذكر أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، بجدة بالمملكة العربية السعودية، يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، عن طريق العمل على تخريج شباب سعودي يمتلك قدرات عالية، وأخلاقيات عمل رفيعة، تمكنهم من العمل بثقة في مراكز صيانة السيارات بالمملكة، وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، كما يسعى المعهد للإسهام في سعودة الموارد البشرية بالمملكة، عن طريق إكساب الموارد البشرية بالمهارات التقنية، وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب السعودي، وفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، كما يوفر المعهد فرص عمل بالشركات التابعة له للخريجين بعد فترة الدراسة.

شروط القبول العامة لراغبي التقديم والالتحاق للدفعه 2021- 2023

ولراغبي الالتحاق بالمعهد، لابد من توافر شروط أساسية للتقديم والقبول، نذكرها بالترتيب التالي:

على المتقدم الراغب بالالتحاق بالمعهد، أن يجتياز اختبارات شهادة الثانوية العامة، ويكون حاص على الشهادة أو ما يعادلها. على المتقدم أن يقوم بتسليم، أصل شهادة الثانوية العامة، عند القبول النهائي بالمعهد. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يقوم المتقدم راغب الالتحاق بإحضار الهوية الوطنية الخاصة به، وتكون سارية المفعول وقت التقديم. شرط ألا يتجاوز عمر المتقدم، وقت الرغبة بالالتحاق والتقديم بالمعهد 25 عام. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، واختبار القبول بالمعهد. ألا يكون المتقدم، تلقى دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، ويستثنى من ذلك دعم حافز. ألا يكون المتقدم مسجل في إحدى المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي حال ذلك لابد من إحضار إخلاء طرف من المنشأة السابقة، للتأكد من الأمر. أن يقوم المتقدم بتوقيع عقد عمل، في إحدى الشركات الأعضاء التابعة للمعهد قبل بدء الدراسة. على الراغبين في التقديم المقيمين خارج مدينتي مكة وجدة، الالتحاق بالسكن الخاص بالمعهد خلال فترة الدراسة.

مميزات الدراسة بالمعهد السعودي الياباني للسيارات بالمملكة

يقدم المعهد للشباب السعودي، الذي يدرس مجال تقنية وصيانة السيارات بالمعهد، العديد من المزايا، كما أوضحها المدير التنفيذي للمعهد سالم بن حسن الأسمري، سواء أثناء الدراسة، أو بعد الدراسة، نذكرها بالترتيب التالي:

منح الدارس بالمعهد سكن تابع للمعهد، في حال كان المتقدم من خارج مدينتي مكة وجدة بالمملكة. توفير فرص عمل للخريجي المعهد، لدى موزعي السيارات اليابانية في المملكة. توفير تدريب تطبيقي عالي المستوى للشباب السعودي، في مجال تقنية وصيانة السيارات، بما يواكب ما تطبقه شركات صناعة السيارات اليابانية. يحصل الطالب عند تخرجه من المعهد على دبلوم في تقنية وصيانة السيارات اليابانية، وهو يعادل المستوى الثالث لتقنيي صيانة السيارات في اليابان، ويعادل دبلوم الكليات التقنية في المملكة. الحصول على فرصة للتدرج الوظيفي في الشركة التي يعمل بها الخريج.

رابط التقديم بالمعهد السعودي الياباني بالمملكة 1442هـ

وراغبي الالتحاق بالمعهد، اتباع الخطوات التالي ذكرها، بالترتيب التالي: