تردد قناة سبيستون الجديد 2021 نايل سات وعربسات spacetoon HD

تردد قناة سبيستون الجديد 2021، تعتبر قنوات الاطفال في العالم كله من أهم القنوات وأكثرها متابعة، حيث يقضي الصغار وقتا طويلا في مشاهدة تلك القنوات الرائعة والمسلية لهم، لهذا أعزائنا متابعي موقع ثقفني نستعرض لكم في مقالنا هذا إحدى تلك القنوات الراىع والشهيرة جدا في الوطن العربي من حيطه وحتى خليه، حيث أن معدلات البحث حسب جوجل تتزايد يوميا عن تردد هذه القناة، هذه القناة التي تعتبر من القنوات الاوائل التي أفتتحت في الوطن العربي ونالت إعجاب واحترام وتقدير الملايين من كل مكان، سبيس تون لا أحد يجهل هذا الاسم أبدا فهي قناة الأطفال المفضلة والاقوى في بداية العقد الأول من هذا القرن، الجميع يحب القناة ويتابعها، وذلك بفضل مايشاهدونه من خلال شاشتها سواء تلك المسلسلات الكرتونية او البرامج المسلية، لذلك فهي محببة لدى ملايين الآباء والامهات ولا يريدون سواها لاطفالهم.

قناة سبيستون

في مطلع القرن الحادي والعشرين إنطلق البث الأول لقناة سبيستون العربية السورية المخاصة في عرض الأنمي والمسلسلات والبرامج للصغار والمراهقين، بث القناة انطلق من العاصمة السورية دمشق، حيث يقع الآن المقر الرسمي لها، كما أن لها مقرا ثانيا في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، بداية القناة كانت تعرض محتواها على تلفزيون البحرين قبل ان تستقل القناة بعد سنتين من ذلك وتصبح فيما بعد إحدى اجمل القنوات العربية في مجالها، القناة اتفقت مع مركز زهرة الذي كانت تعرض جميع المسلسلات والافلام الكرتونية التي يقوم المركز بدبلجتها، وبلغت القناة مكانة لامثيل لها حيث أن المنافسة آنذاك كانت ضعيفة فلم تظهر سوى بضع قنوات موجهة للأطفال، وحرصت القناة على أن لا تقدم للصغار سوى اجمل المسلسلات الكرتونية التي عرفت بها هذه القناة، وظلت شامخة ومفضلة لدى الملايين رغم كثرة قنوات الأطفال، ومازال تردد قناة سبيستون يعتبر من أكثر مايبحث الناس عنه في جوجل وغيره من محركات البحث.

تردد قناة سبيستون

القمر نايل سات التردد 11785 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 التصحيح 3/4

تردد قناة سبيس تون عربسات

القمر عربسات التردد 12341 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 التصحيح 3/4

مايميز قناة سبيستون

لا يمكننا أن نحصر للمتابعين الاعزاء من كل انحاء العالم العربي مميزات قناة سبيستون في هذا المقال، لكن يسرنا أن نستعرض لهم اهم تلك المميزات، والتي جعلت من القناة الأولى في الأنمي الياباني والرسوم المتحركة والبرامج التعليمية المخصصة للأطفال، ومن بينها المميزات:

سبيستون قناة مجانية حيث انه لايجتاج الراغب في مشاهدتها إلا ضبط التردد الخاص بها والاستمتاع بأفضل محتوى للصغار.

قناة سبيستون هي قناة محترمة ومحافظة جدا، حيث ان المسلسلات والبرامج التي تعرضها موافقة تماما للأخلاق والقيم العربية والإسلامية، وهذا ما ميزها عن نظيراتها وجعل أولياء الأمور يبحثون عن تردد قناة سبيستون دوما.

القناة مهتمة بتقديم اروع محتوى كرتوني على الإطلاق فضل على البرامج الترفيهية للصغار والمراهقين والبرامج التعليمية.

القناة تبق بجودات محتلفة حتى يتمكن الجميع من استقبالها وذلك حسب الاجهزة التي يمتلكونها سواء بجودة اس دي او اتش دي عالية الوضوح. برامج القناة ومسلسلاتها

سبيستون باتعاون مع مركز زهر قامت بدبلجة عدد كبير من المسلسلات الكرتونية، كما انها قامت بإنتاج عدد لايمكن حصره من البرامج وذلك على مدى عقدين من الزمن، استطاعت القناة من خلال هذه المدة الزمنية أن تبقى في قائمة افضل القنوات العربية الموجهة خصيصا للصغار، ومن بين أبرز المسلسلات التي نالت إعجاب وتقدير الملايين من العرب من كل مكان واصبحت حديث الصغار لما فيها من التلسية والمغامرة، حيث يعتبر ذلك المحتوى هو العامل الأساسي في زيادة جمهو قناة سبيستون ورفع شأنها، وسنعرض لكم أبرز تلك المسلسلات التي نالت إعجاب الملايين، وفي مقدمة كل مسلسل هناك أنشودة رائعة، حيث يعمل في القناة ابرز المنشدين العرب وكذلك كتاب الكلمات الغنائية، ومن بين هذه المسلسلات: