الصحة العالمية: أعطونا لقاح أسترازينيكا إن لم ترغبوا به

واعترف د. بروس ايلوارد، وهو مستشار خاص للمدير العام للمنظمة، بأن منظمة الصحة العالمية تلقت "الكثير من التساؤلات" عن لقاح أسترازينيكا وسط مخاوف مبكرة مما إذا كان مرتبطا بحالات بالغة من تجلط الدم النادر لدى بعض المرضى الذين حصلوا عليه.

وقال للصحفيين إن الدول التي ترغب في نشر لقاح أسترازينيكا "مهتمة جدا" بالحصول عليه، ومن بينها دول مشاركة في برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة ويهدف إلى نشر اللقاحات في دول هي في أمس الحاجة إليها سواء كانت غنية أو فقيرة.

وأوضح أن "المشكلة ليست في ضعف الطلب، على العكس تماما. إن كانت هناك أي دول لديها مخاوف أو لا تستخدم لقاحا بشكل كامل ... فلتجعله متاحا لكوفاكس لأن لدينا قائمة طويلة من الدول المهتمة جدا جدا باستخدام لقاح أسترازينيكا".

وأضاف قائلا "إننا ببساطة لا يمكننا الاكتفاء منه"، كما قال إن النتائج الإيجابية للتجارب السريرية على اللقاح في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو "منحتنا ثقة جديدة وطلبا على اللقاح".

وكانت قد أعلنت شركة أسترازينيكا أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يقدم حماية قوية من المرض ويقضي على الحاجة للنقل إلى المستشفيات أو الوفاة بسبب المرض، حتى لدى كبار السن، وذلك في آخر مرحلة من الاختبارات عليه في الولايات المتحدة.

وقالت أسترازينيكا إن خبراءها لم يحددوا أي مخاوف بشأن سلامة اللقاح، كما لم يجدوا أي دليل على أنه يزيد خطورة الإصابة بجلطات الدم النادرة التي حدثت في بعض الحالات في أوروبا. السؤال الآن ما إذا كانت النتائج ستساعد في إعادة بناء الثقة العامة في اللقاح في أنحاء العالم، فيما تحاول الشركة الفوز بالتصريح لاستخدام لقاحها في الولايات المتحدة.

في بيان، أضافت أسترازينيكا أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمائة في منع كوفيد-19 بأعراضه وكان فعالا بنسبة 100 بالمائة في منع المرض لدى البالغين والنقل إلى المستشفيات بسببه، بالرغم من أنها لم تنشر بياناتها كاملة حتى الآن وبالتالي من غير الواضح ما إذا كان هناك عدد كاف من الحالات بين البالغين لتجعل النتائج ذات أهمية.

كان محققون قالوا إن اللقاح فعال بالنسبة لكل البالغين من كل الأعمار، حتى في حالة كبار السن، لكن بعض الخبراء طلبوا بيانات أفضل في هذا الصدد.

نتائج أسترازينيكا المؤقتة مبنية على 141 حالة كوفيد-19، لكن المسؤولين رفضوا الإفصاح للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد اليوم عن عدد من تلقوا اللقاح وعدد من تلقوا الدواء الوهمي في التجارب التي أجريت على المتطوعين داخل الدراسة.

وفي السياق، قالت آن فالسي، ومن كلية طب جامعة روتشستر، وساعدت في قيادة التجارب، "هذه النتائج تعيد التأكيد على نتائج سابقة. من المهم رؤية نتائج فعالية مماثلة لدى الأشخاص الأكبر من 65 عاما للمرة الأولى".