عاجل.. إطلاق نار بأحد المراكز التجارية فى ولاية كولورادو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام أمريكية، وقع حادث إطلاق نار فى أحد المراكز التجارية فى مدينة بولدر بولاية كولورادو.



جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام أمريكية، وقع حادث إطلاق نار فى أحد المراكز التجارية فى مدينة بولدر بولاية كولورادو. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة الأمريكية وجهت دعوات للمواطنين للابتعاد عن المنطقة.

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