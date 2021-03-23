عاجل.. ارتفاع ضحايا هجوم النيجر لـ137 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر أمنية، أعلنت عن وقوع هجوم إرهابى بالنيجر عند الحدود مع مالى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. وينشط الفرع المحلى التابع لتنظيم داعش فى المنطقة وأُلقى عليه بالمسؤولية فى هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

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