الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بالأمن المائى للعالم

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمى للمياه.
وبحسب "سبوتنيك"، نشرت الخارجية الأمريكية مقطع فيديو، يرصد مشاهد متعددة تؤكد أهمية توفير مصادر مياه عذبة لكل البشر دون تفرقة، مؤكدة أن المياه تمثل مصدرا أساسيا لا غنى عنه فى حياة البشر.
وتعتمد فكرة اليوم العالمى للمياه، الذى يتم الاحتفال به فى 22 مارس سنويا منذ عام 1993، على أهمية المياه العذبة.
ويهدف إلى إثراء الوعى العالمى عن أزمة نحو 2.2 مليار فرد حول العالم، يواجهون أزمة فى الحصول على المياه الصالحة للشرب، كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية، بحسب الموقع الرسمى للأمم المتحدة.
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