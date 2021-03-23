من جديد .. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين، والطلاب اليهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن 78 مستوطنا، و15 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك مساء أمس الإثنين، ونفذوا جولات استفزازية فيها، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، قد واصلت مساء أمس الإثنين، قراراتها الاستفزازية الغاشمة تجاه أهالى القدس حيث أخطرت بهدم ورشة لتصليح المركبات قرب دوار بلدة عرابة، جنوب جنين. وأفاد صاحب الورشة، بأن سلطات الاحتلال سلمته إخطارا بالهدم خلال 72 ساعة، بحجة عدم الترخيص.

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