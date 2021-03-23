الصحة العالمية : تزايد انعدام المساواة فى الحصول على لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، إن هناك انعدامًا فى المساواة بشأن الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بين الدول الغنية والفقيرة مشيرًا إلى أنه يتزايد ويصبح فاضحا.





ووفقًا لـ وكالة "فرانس برس"، تابع جيبريسيس خلال مؤتمر صحفى: "فى يناير، أعلنت أن العالم على وشك فشل أخلاقى كارثى إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد 19"، مضيفًا: "لدينا الإمكانات لتجنب هذا الفشل لكن من المثير للصدمة رؤية أن القليل من الجهود بذلت لتجنبه". واستكمل: "الهوة بين عدد اللقاحات التى أعطيت فى الدول الغنية وتلك التى أعطيت عبر منصة كوفاكس تتزايد وتصبح يوما بعد يوم فاضحة أكثر". لقاحات كورونا وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن الدول التى تعطى لقاح كورونا إلى أشخاص أصغر سنا وذوى صحة جيدة ويواجهون مخاطر ضئيلة للإصابة بـ"كوفيد 19"، يفعلونذلك على حساب حياة طواقم طبية وأشخاص مسنين ومجموعات أخرى عرضة لخطر الإصابة فى دول أخرى". وأردف: "الدول الأفقر تتساءل عما إذا كانت الدول الغنية تعنى حقا ما تقوله عندما تتحدث عن التضامن"، لافتًا إلى إن التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد إساءة أخلاقية إنما هو أيضا مدمر للذات على الصعيدين الاقتصادى والوبائى".

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