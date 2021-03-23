بالتقسيط وبدون كفيل احصل على تمويل فوري بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال

بالتقسيط وبدون كفيل منتج تمويلي تقدمه شركة مرابحة مرنة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً وذلك بسقف تمويلي عالي يمكن أن يصل حتى 250 ألف ريال سعودي كما توفر الشركة التمويل بشروط غير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك عدة فروع في المدن الرئيسية بالمملكة كما تدار الشركة من قبل فريق عمل يمتلك الخبرة في الإدارة والتمويل والتقسيط كما حققت الشركة إنجازات كبيرة في القطاع الاقتصادي السعودي وذلك من خلال العروض التمويلية المتنوعة التي توفرها الشركة للأفراد في المملكة العربية السعودية. مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة بالتقسيط تمويل فوري مطابق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. منتج تمويلي مصمم لتلبية الاحتياجات المالية للعميل لشراء سيارة الأحلام أو شراء أي سلعة تأجيرية وذلك لأصحاب المنشأت. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة. يتميز تمويل شركة مرابحة بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل. توفر الشركة لطالب التمويل فرصة تقسيط مبلغ التمويل بأقساط حتى 5 سنوات. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على تمويل شركة مرابحة بالتقسيط وبدون كفيل. تتيح شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية الفرصة لطالب التمويل شراء السيارة التي يرغب بها من جميع المعارض والوكالات. يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب قرض الشركة بالتقسيط وبدون كفيل من خلال تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني للتمويل وتعبئة نموذج طلب التمويل بجميع المعلومات المطلوبة. توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على القرض. شروط الحصول على تمويل بالتقسيط وبدون كفيل من شركة مرابحة مرنة يجب أن يكون طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو موظف في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 3000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل غير السعودي هو 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل يجب ان تكون لا تقل عن شهر واحد وذلك لطالب التمويل الذى يعمل في القطاع الحكومي.

طالب التمويل الذى يعمل في القطاع الخاص يجب ان تكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 12 شهر. الوثائق والمستندات المطلوبة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل.

إرفاق العنوان الوطني لطالب التمويل.

تقديم رخصة القيادة ويشترط أن تكون سارية

يلزم لاستكمال الطلب توفير خطاب تعريف من جهة عمل طالب التمويل والذى يشمل على الدخل الأساسي والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

تقديم عرض سعر السيارة التي يرغب بها طالب التمويل. مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة بالتقسيطشروط الحصول على تمويل بالتقسيط وبدون كفيل من شركة مرابحة مرنةالوثائق والمستندات المطلوبة الوسوم

بالتقسيط وبدون كفيل منتج تمويلي تقدمه شركة مرابحة مرنة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً وذلك بسقف تمويلي عالي يمكن أن يصل حتى 250 ألف ريال سعودي كما توفر الشركة التمويل بشروط غير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك عدة فروع في المدن الرئيسية بالمملكة كما تدار الشركة من قبل فريق عمل يمتلك الخبرة في الإدارة والتمويل والتقسيط كما حققت الشركة إنجازات كبيرة في القطاع الاقتصادي السعودي وذلك من خلال العروض التمويلية المتنوعة التي توفرها الشركة للأفراد في المملكة العربية السعودية. مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة بالتقسيط تمويل فوري مطابق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. منتج تمويلي مصمم لتلبية الاحتياجات المالية للعميل لشراء سيارة الأحلام أو شراء أي سلعة تأجيرية وذلك لأصحاب المنشأت. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة. يتميز تمويل شركة مرابحة بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل. توفر الشركة لطالب التمويل فرصة تقسيط مبلغ التمويل بأقساط حتى 5 سنوات. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على تمويل شركة مرابحة بالتقسيط وبدون كفيل. تتيح شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية الفرصة لطالب التمويل شراء السيارة التي يرغب بها من جميع المعارض والوكالات. يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب قرض الشركة بالتقسيط وبدون كفيل من خلال تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني للتمويل وتعبئة نموذج طلب التمويل بجميع المعلومات المطلوبة. توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على القرض. شروط الحصول على تمويل بالتقسيط وبدون كفيل من شركة مرابحة مرنة يجب أن يكون طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو موظف في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 3000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل غير السعودي هو 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل يجب ان تكون لا تقل عن شهر واحد وذلك لطالب التمويل الذى يعمل في القطاع الحكومي.

طالب التمويل الذى يعمل في القطاع الخاص يجب ان تكون مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 12 شهر. الوثائق والمستندات المطلوبة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو الإقامة لطالب التمويل غير السعودي.

كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل.

إرفاق العنوان الوطني لطالب التمويل.

تقديم رخصة القيادة ويشترط أن تكون سارية

يلزم لاستكمال الطلب توفير خطاب تعريف من جهة عمل طالب التمويل والذى يشمل على الدخل الأساسي والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

تقديم عرض سعر السيارة التي يرغب بها طالب التمويل. مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة بالتقسيطشروط الحصول على تمويل بالتقسيط وبدون كفيل من شركة مرابحة مرنةالوثائق والمستندات المطلوبة

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