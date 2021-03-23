منصة نظام نور استفتاء الوزارة للتعليم عن بعد في رمضان بالمملكة 1442

نظام نور يكثر التساؤل وعمليات البحث لدى جوجل ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة التسجيل عبر منصة نور التعليمية، ونحن في هذا الموقع سنحاول بيان ما هيه موقع نور التعليمي فضلا عن الخدمات التي تقدمها المنصة، وتقدم طريقة التسجيل فصلا عن بيان أسباب توجه الحكومة المنصات الإلكترونية والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى خدمات المعلمين والمعلمات المقدمة من خلال المنصة نور التعليمية.

أسباب توجه وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بعد منصة نظام نور

اتجهت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد كوسيلة بديلة التعليم في المدارس لمنع التجمعات والاختلافات بين الطلاب كإجراء احترازي ووثائق للحد من فيروس كورونا، واستخدام المنصات التعليمية هو مطلبًا ملحًا بعد تطور التكنولوجي الهائل، وأصبحت تلك الظروف وسيلة للتجربة وبيان مدى إمكانية استخدام الرقمنة في التعليم.

ماهية منصة نور

منصة نور هو عبارة عن موقع الكتروني أنشأته وزارة التعليم السعودية بهدف تقديم خدمات للطلاب وأولياء أمورهم من خلال الدخول على هذا الموقع باستخدام الانترنت المتداول دون الحاجة للذهاب للمدرسة.

الخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع

تقدم المنصة مجموعة من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء أمورهم، اهملها ما يلي:

بيان مواعيد العمل بالدراسة والانتهاء منها، وبيان مواعيد العطلات الرسمية.

قيد وتسجيل الطلاب الجدد بالمراحل التعليمية الأولى.

الاستعلام عن نتائج التقييمات والاختبارات التعليمية

طريقة تسجيل على نظام نور

يمكن الآن التسجيل على رابط نظام نور للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع من خلال الدخول على الرابط هنا وإدخال الاسم والرقم السري ورقم الهوية، ومتابعة الاستفتاء المقدم بالمواعيد الدراسية من خلال الانترنت عبر موقعة ومنصة نور الإلكترونية ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني نتيجة استفتاء أولياء الأمور فور أن يتم الإعلان عنها.