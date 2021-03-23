الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في السعودية 1442 والتي تتم إلكترونيا، وبدون الحاجة إلى الذهاب لمراكز المرور المختلفة، ويهتم قائدي وسائقي المركبات في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن المخالفات الخاصة بهم وبمركباتهم، وتيسيرا عليهم أصدرت وزارة الداخلية بيانا صرحت فيه لأن الاستعلام عن المخالفات المرورية من قائدي ومالكي المركبات يتم بشكل إلكتروني باستخدام الإنترنت عن طريق الدخول على المنصة الوطنية الرقمية الموحدة مستخدمو رقم الهوية الخاصة به، ومن ثم بإمكانه معرفة كافة المخالفات الخاصة به وبمركبته، والتي تلك الخطوة التيسير والتسهيل على المواطنين خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات التي قد تكون بيئة ومناخ لتفشي الفيروس بينهم، لذا أصبح الآن بإمكانه معرفة كافة المخالفات المرورية دون الذهاب لمصلحة المرور.

قدمت وزارة الداخلية مبادرة تتمثل في تقديم جميع الخدمات والاستعلامات المرورية إلكترونيا من خلال الدخول على المنصة الرقمية الوطنية الموحدة، والدخول يمكن للمواطنين أو الوافدين على المملكة معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالمسابقات المرورية الخاصة بهم و بمركباتهم عبر الإنترنت، ويمكنهم ذلك بسهولة ويسر باتباع الخطوات الآتية:

على المستخدم تسجيل دخول عبر رابط موقع وزارة الداخلية

يجب عليه بعد تسجيل الدخول على الضغط على خيار أفراد من بين الخيارات المتاحة.

على المتعلم القيام بتسجيل الاسم وكلمة المرور.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

عليه بعد ذلك كتابة رقم الهوية الخاصة به.

وبعد إتمام تلك الإجراءات سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف الشخصي للمستخدم تبين فيه رمز التحقيق الخاص بالتسجيل على المنصة.

وأخيرا يتم الضغط على العرض ليعرض له ما يريد.

وبهذه الطريقة تظهر أمام المواطن كافة المخالفات التي وقعت عليه في أثناء قيادته للسيارة بالإضافة إلى المبالغ المستحقة عليه.