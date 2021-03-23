عرض التقسيط بدون تحويل الراتب مبالغ تصل إلى 250 ألف ريال بشروط ميسرة

عرض التقسيط بدون تحويل الراتب أحد عروض التمويل الشخصي التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد في المملكة العربية السعودية بمبالغ تمويلية كبيرة بالإضافة إلى فترات سداد مرنة وميسرة لتسديد مبلغ التمويل كما توفر الشركة المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة بالإضافة إلى أن المتقدم يمكنه الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بالتقسيط وبدون تحويل الراتب بأقل راتب شهري وبهامش منافس وقد جاءت شركة مرابحة مرنة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة والتي تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بتسهيلات عديدة تناسب جميع العملاء من كافة الشرائح الاقتصادية المختلفة.

عرض التقسيط بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة للأفراد من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية عرض تمويل فوري بدون ضمانات بدون تحويل الراتب مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي بأقساط شهرية ميسرة ومتساوية تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل وتلائم جميع الإلتزامات المالية الأخرى للمتقدم كما تقدم الشركة الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب الحصول على عرض تمويل بالتقسيط وبدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. يتميز تمويل شركة مرابحة مرنة بهامش ربح تنافسي. يمكن للعميل الاستفادة من عرض التقسيط بدون تحويل الراتب مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي من شركة مرابحة مرنة. لا يشترط تحويل الراتب الشهرى للعميل للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالتقسيط. تقدم الشركة التمويل الشخصي بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. تقدم الشركة الموافقة الفورية على طلب الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

يمكن الأفراد من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي بالتقسيط وبدون تحويل الراتب التقديم على الطلب من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من الشركة وتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات المطلوبة لاستكمال إجراءات الطلب.

يشترط للاستفادة من المنتج أن يكون الشخص المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في احد الشركات المعتمدة لدي شركة مرابحة مرنة.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي شهرياً وذلك لموظفي القطاع الحكومي اما لموظفي القطاع الخاص فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن تكون فترة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي لا تقل عن شهر واحد.

إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 12 شهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.

أما مدة الخدمة في العمل لموظفي القطاع المصرفي أو قطاع الأتصالات فيشترط ألا تقل عن 6 أشهر.

تقديم الهوية الوطنية والعنوان الوطني الخاص بالمتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة.

يلزم تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم بالطلب.

توفير خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

يجب أن يقوم المتقدم بزيارة فرع الشركة لتقديم طلب للحصول على المنتج.

رابط التقديم على تمويل شركة مرابحة مرنة وشروط الاستحقاقالمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب