قتلى في حادثة إطلاق نار في كولورادو الأميركية

قالت السلطات في ولاية كولورادو الأميركية إن إطلاق نار وقع في متجر بمدينة بولدر وأسفر عن مقتل عدد من الناس بينهم شرطي وإنه أمكن القبض على مشتبه به أصيب أيضا في الواقعة.

وذكرت الشرطة أنه لا تتوافر لديها تفاصيل كثيرة ولا تعرف الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في متجر كينغ سوبرز للبقالة.

وقال الكوماندر كيري ياماغوتشي من شرطة المدينة للصحفيين إن المحققين بدأوا لتوهم تفقد مسرح الأحداث وإنه لا يعرف عدد القتلى على وجه التحديد.

وأضاف "قُتل عدة أشخاص في هذا الحادث، ويؤسفني أن أبلغكم أن أحدهم من فريق شرطة بولدر".

وقال إن من المعتقد أن الشخص المحتجز هو المصاب الوحيد الذي بقي على قيد الحياة. ولم يذكر تفاصيل بشأنه.

لكن تسجيلا مصورا من مسرح الأحداث أذاعته محطات تلفزيونية أظهر اقتياد رجل ملتح عاري الصدر إلى خارج المتجر وهو موثق اليدين قبل وضعه على محفة ونقله إلى سيارة إسعاف. وظهر الرجل المحتجز ودماء على ساقه وكان يعرج في مشيته.

وقال ياماغوتشي أيضا إن الشرطة تلقت بلاغا عن حادثة ثانية في مبنى سكني على بعد خمسة كيلومترات، لكن تبين أن لا صلة له بواقعة المتجر.