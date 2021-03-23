المكسيك .. إجمالى وفيات كورونا يصل إلى رقم مفزع

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكسة ارتفاع إجمالى الإصابات بوباء "كوفيد 19" إلى مليونين و197 الفًا و160 حالة.

وافادت الوزارة بأن الفيروس التاجى أودى بحياة 198 ألفًا و239 شخصا منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 13 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بـ "كورونا"، فيما تحتل المركز الثالث من حيث حصيلة الوفيات.