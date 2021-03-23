استفتاء وزارة التعليم بشأن توقيت الدراسة في رمضان؛ حيث أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الفرصة أمام أولياء أمور الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمشاركة في استفتاء توقيت الدراسة في شهر رمضان الكريم، وما هو الموعد المناسب لاستكمال التعليم الإلكتروني عبر منصة مدرستي أثناء اليوم في شهر رمضان من بين المواعيد المتاحة.

رابط استفتاء وزارة التعليم عبر نظام نور بشأن توقيت الدراسة في رمضان

دعت وزارة التعليم السعودي أولياء الأمور للمشاركة في استبيان توقيت الدراسة في رمضان عبر نظام نور؛ وذلك لكي يعرف الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة مواعيد الدراسة في رمضان، ويتمكن المعلمون من إدارة الوقت، ووضع الجداول الدراسية، بحيث لا تتعارض مواعيد الحصص داخل الفصول الإفتراضية مع أوقات الصلاة والعبادات.

صممت وزارة التعليم السعودي استفتاء خاص بتوقيت الدراسة في رمضان، موضح به مواعيد الدراسة المقترحة لكل مرحلة تعليمية على حدة، ويتبين من هذا الاستبيان أنه سيتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي لكل مرحلة تعليمية، ليصبح:

ثلاث ساعات لطلاب المرحلة الابتدائية.

أربع ساعات لطلاب المرحلة المتوسطة.

أربع ساعات لطلاب المرحلة الثانوية.

المشاركة في استفتاء نظام نور

يستطيع أولياء الأمور والطلاب المشاركة في استفتاء توقيت الدراسة في رمضان، والتعبير عن رغبتهم في توقيت الدراسة في شهر رمضان؛ وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي نظام نور. العمل على تسجيل الدخول من خلال بيانات الحساب الخاص بولي الأمر. القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. إعادة إدخال رمز التحقق المتواجد على الشاشة. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على خيار استفتاء توقيت الدراسة في رمضان. اختيار التوقيت المناسب لموعد التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي.

نشرت وزارة التعليم بالسعودية أمس على حسابها الشخصي في تويتر استفتاء وزارة التعليم بشأن تحديد التوقيت المناسب للتعليم في شهر رمضان، وذلك لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد دعت أولياء الأمور للمشاركة في اللاستفتاء، من خلال دخول نظام نور، والتصويت على الخيار المناسب؛ حتى يتسنى للمعلمون إدارة الوقت واعداد الجداول الدراسية.