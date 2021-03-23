السودان : مبادرة السعودية تبين حرصها على دعم استقرار اليمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت الوزارة فى بيان لها: "يؤكد السودان دعمه للمبادرة التى تبين حرص المملكة العربية السعودية على دعم استقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة".
وأضافت الوزارة: "ويثمن السودان عاليا، البنود التى تضمنتها المبادرة والتى تشمل فتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات الإقليمية والدولية، وإفساح المجال لعبور السفن عبر ميناء الحديدة لضمان انسياب الإغاثات والمساعدات الإنسانية للشعب اليمنى، إضافة إلى الاتفاق على إيداع عوائد الضرائب والجمارك فى الحساب المشترك المقر فى اتفاق ستوكهولم".
وتابعت: "تؤكد المبادرة على ضرورة بدء مشاورات شاملة بين كافة الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة".
واختتم البيان: "السودان يناشد المجتمع الإقليمى والدولى لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله فى أن تجد المبادرة القبول من الأطراف اليمنية كافة بما يحقق الحل الجذرى للأزمة اليمنية ويضمن الاستقرار والسلام الذى سينهى معاناة الشعب اليمنى الشقيق".
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