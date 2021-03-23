فيديو .. 6 قتلى فى حادث إطلاق النار بـ ولاية كولورادو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة المدينة أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار داخل محل تجارى فى منطقة تايبل ميسا، كما دعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، فيما احتشدت وحدات كثيرة من عناصر أجهزة الأمن وخدمة الإسعاف.

وأكدت المصادر مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم أحد أفراد الشرطة الأمريكية فى المدينة، كما وردت أنباء عن القبض على مطلق النار.