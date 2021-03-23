قرارات وزير التعليم بالكويت .. خطة ومواعيد عودة الدراسة من جديد في 2021

قرارات وزير التعليم الكويتي السيد على المضف حول خطة العملية التعليمية الجديدة في هذا العام الدراسي والعام المقبل والذي يتابعه جميع طلاب الكويت للتعرف على ملامح العملية لتعليمية، حيث تأثرت العملية التعليمية المباشرة كثيرا وتوقفت المدارس بشكل نهائي بالكويت في محاولة للسيطرة على أعداد المصابين بالفيروس، وقد أعلن اليد المضف بمؤتمر صحفي ما تنوي وزارة التربية والتعليم عمله بشأن العملية التعليمية للطلاب بالعالم الحالي والعام الدراسي المقبل.

وزارة التربية والتعليم بالكويتقرارات وزير التعليم الكويتي

في بث مباشر على التلفزيون الرسمي للكويت قام السيد وزير التعليم على المضف بعمل مؤتمر صحفي كبير، حيث كانت العملية التعليمية الحالية التي أقرتها وزارة التعليم الكويتية وماذا سيحدث بالدراسة بالعام المقبل هو الشغل الشاغل للأسر الكويتية، وزادت التساؤلات حول مصير الدراسة في ظل الظروف الحالية والتي من المتوقع أن تستكر جائحة كرونا فترة من الزمان، وكان لزاما على الوزارة أن يتم التكيف مع الأمر وأخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار التعليم بالمدارس مع التشديد على الالتزام، وهذا ما أعلن السيد وزير التعليم عنه.

عودة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي يكون في 19 سبتمبر 2021 مواعيد عودة الطلاب بباقي المرحلة الابتدائية يتم في 20 سبتمبر 2021 عودة طلاب المرحلة المتوسطة يبدا في 26 سبتمبر 2021 موعد عودة طلاب المرحلة الثانوية يكون في 3 أكتوبر 2021

خطة عودة المدارس بالكويت (للمعلمين)موعد امتحانات الصف الثاني عشر

أعلن السيد الوزير موعد بداية انطلاق امتحانات نهاية العام وذلك للصف الثاني عشر وهو المفترق والانطلاق من نهاية المرحلة الثانوية إلى الجامعات، ويكون الشغل الشاغل للأسر الكويتية، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر بالمدارس ابتداء من 30 مايو 2021 ويستمر حتى 10 يونيو 2021، على أن تكون امتحانات الدور الثاني ابتداء من الرابع وحتى الثالث عشر من يوليو 2021.

خطة امتحانات الثاني عشر كانت قرارات وزير التعليم الكويتي بعودة المدارس وفق عدد من الشروط، ويبدا التطبيق الفعلي لتلك القرارات في امتحانات الصف الثاني عشر، حيث يجب أن يكون توزيع الطلاب على 300 مدرسة دون تكدسات، حيث يجب أن تكون الكثافة 170 طالب في كل مدرسة بواقع ثمانية طلاب في كل فصل، أما عن الغياب فيكون الطالب المتغيب عن الاختبار بسبب الإصابة يكون من حقه الدخول في الدور الثاني.

مواعيد عودة مرحلة رياض الأطفال يكون في 12 سبتمبر 2021 عودة المرحلة الابتدائية يبدا في 12 سبتمبر 2021 موعد عودة المرحلة المتوسطة يكون في 12 سبتمبر 2021 عودة المرحلة الثانوية يبدا في 19 سبتمبر 2021

ومن الهام العودة من جديد إلى المدارس حيث يعاود الطلاب من جديد إلى المدارس ويتم التعليم المباشر الذي يكون في الواقع أفضل واصلح للطلاب ويساعدهم على الالتزام في مواعيد الدراسة والواجبات.

خطة عودة العاملين بالمدارس