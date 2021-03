أميركا.. ميامي بيتش تحظر التجول بسبب "حشود عطلة الربيع"

وقرر مفوضو المدينة الحفاظ على حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا في منطقتهم الترفيهية، باستثناء خدمات توصيل المطاعم.

TRAFFIC REMINDER: Causeways will be closed until 6AM except to City residents, guests of hotels in the City, and employees of business establishments in the City. https://t.co/xxQtg9cp22

القواعد، التي بدأت يوم السبت في حالة طوارئ لمدة 72 ساعة، سارية حتى نهاية الشهر، مع احتمال تمديدها حتى منتصف أبريل.

وأعلن مسؤولون في ميامي بيتش، الأحد، أن المدينة نفذت أكثر من ألف عملية اعتقال منذ فبراير، وأن نحو نصف الموقوفين من خارج الولاية، وقد أدى تدفق الرزائرين الكثيف إلى زيادة حالات التعامل مع الحشود.

المدينة، دان غيلبر، ومديرها راؤول أغيلا، قالا إن أنواع الحشود، التي توافدت إلى الوجهة الشهيرة بجنوب فلوريدا، ليست مكونة من الطلاب العاديين في سن الدراسة الذين اعتاد المسؤولون على رؤيتهم.

وأوضح غيلبر أنه لا يرى هذا نوعا من إجازات الربيع، "لأنني لا أعتقد أن هؤلاء طلاب جامعيون"، مضيفا أن هناك أماكن قليلة جدا مفتوحة للتنزه خلال عطلة الربيع في المدارس والجامعات.

العمدة أغيلا قال إن قواعد فلوريدا المتساهلة بشأن كوفيد-19، شجعت الناس من خارج الولاية على الزيارة، وأكد أن "هذه عطلة ربيع غير مسبوقة".

وقد وافق حاكم الولاية رون ديسانتيس على المساعدة في توفير تعزيزات من دوريات الطرق السريعة بفلوريدا، والموارد من قسم إنفاذ القانون بالولاية للمدينة، بحسب غيلبر.

#YourMBPD is working hard to keep our community safe. Since Friday, we have made over 50 arrests and confiscated 8 firearms. We’d like to thank all of our partner law enforcement agencies for their efforts and support. #MBPDprotecting #CollaborationIsKey pic.twitter.com/Vrg9mOFcOy