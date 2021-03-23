ارتفاع ضحايا إطلاق النار فى كولورادو لـ 10 قتلى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة الأمريكية، القبض على منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه يخضع إلى العلاج فى الوقت الحالى بسبب إصابته.

وكانت شرطة المدينة قد أكدت أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار داخل محل تجارى فى منطقة تايبل ميسا، كما دعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، فيما احتشدت وحدات كثيرة من عناصر أجهزة الأمن وخدمة الإسعاف.