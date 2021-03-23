كورونا يواصل الفتك بـ البرازيل .. 49.293 إصابة جديدة .. و1.38 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 1383 شخصًا جديدًا.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم بين الدول الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة جراء الفيروس، بعد الولايات المتحدة، وتحل ثالثًا من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند.
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