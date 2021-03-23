فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، يحق لنحو 6.5 مليون إسرائيلى التوجه إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم فى محاولة لإنهاء حالة التشرذم السياسى وتحديد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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