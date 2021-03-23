الصين تستدعى سفير الاتحاد الأوروبى احتجاجا على العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، إن نائب وزير الخارجية تشين قانج، أبلغ شابوى بأن على الاتحاد الأوروبى أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فيما ردت الصين فورا بإجراءات عقابية، فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث.
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